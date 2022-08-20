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Ру Тат
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Транспорт
20 августа 2022  05:48

Школьники и студенты РТ вновь смогут купить билеты на электрички с 50%-й скидкой

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В Татарстане возобновится льготный проезд в пригородных поездах для школьников и студентов. Скидка в 50% на билеты будет действовать с 1 сентября по 15 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Льгота предоставляется школьникам, кадетам, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования», – отметили в пресс-службе.

Льготные проездные документы будут оформляться при предъявлении справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения.

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