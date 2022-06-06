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Ру Тат
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Сельское хозяйство
6 июня 2022  17:41

В Татарстане возобновили выдачу льготной сельской ипотеки

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В Татарстане возобновили выдачу льготной сельской ипотеки. Оформить ее можно под 3% годовых, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Жители Татарстана вновь могут на льготных условиях приобрести дом в сельской местности. Льготная ипотека возобновлена после выделения субсидий Министерством сельского хозяйства России», – отметили в министерстве.

Средства теперь можно направить на индивидуальное жилищное строительство или на покупку уже готового загородного дома с участком.

За время действия программы по сельской ипотеке более 2,5 тыс. семей Татарстана смогли улучшить жилищные условия и приобрести недвижимость в сельской местности.

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