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Общество 21 сентября 2026 19:54

В Татарстане возобновили автобусные рейсы из Казани в Свияжск и Болгар

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Возобновлено движение автобусов по востребованным туристическим маршрутам – из Казани в Свияжск и Болгар. Рейсы будут выполняться по субботам, воскресеньям и праздничным дням, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Это позволит жителям и гостям республики удобно планировать поездки в популярные туристические центры. Возобновление маршрутов способствует развитию внутреннего туризма и повышает транспортную доступность культурно-исторических центров Татарстана», – говорится в сообщении.

Из Казани в Свияжск от остановочного пункта «Южный» автобус будет отправляться в 8.40, от автовокзала «Столичный» – в 9.00.

Из Казани в Болгар автобус отправится от автовокзала «Столичный» в 8.40, от остановочного пункта «Южный» – в 9 часов.

#автобусные маршруты
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