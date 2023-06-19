В Татарстане возобновила работу телефонная линия помощи переселенцам из Белгорода

В Республике Татарстан возобновила работу горячая линия для жителей Белгородской области.

На площадке Региональной общественной приемной «Единой России» в Татарстане вновь заработала горячая линия по вопросам оказания помощи вынужденным переселенцам из Белгородской области.

«Такой канал связи уже не раз зарекомендовал себя как эффективный и оперативный», – отметил руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» в Татарстане, депутат Госсовета РТ Камиль Садриев.

По его словам, линию запускали в период начала СВО для вынужденных переселенцев из ЛНР, а также для семей участников СВО и самих бойцов.

«Помогать людям – приоритетная задача Общественной приемной. Каждый сотрудник понимает, что за каждым обращением стоит человек с вопросами особой важности. Наша республика всегда подставляла свое плечо в важных моментах, и настоящий момент не будет исключением», – отметил Садриев.

Горячая линия по телефону 8 843 238 1000 работает ежедневно с 9 до 20 часов. Воспользоваться этим каналом связи могут граждане Белгородской области, прибывшие на территорию Республики Татарстан и нуждающиеся в помощи, а также жители, которые хотят оказать поддержку переселенцам.

Желающие также могут обратиться в Общественную приемную, по электронной почте op@tatarstan.er.ru и WhatsApp по номеру 8 (987) 205 00 63.