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Происшествия
28 октября 2021  16:25
Алина Файзрахманова

В Татарстане возмещено порядка 1,3 млрд рублей ущерба по уголовным преступлениям

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Размер возмещенного ущерба по уголовным делам, раскрытым Следственным комитетом РТ за январь-сентябрь 2021 года, составил более 1 млрд 275 млн 820 тыс. рублей или 85% от всей суммы причиненного ущерба. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии СУ СК России по Республике Татарстан по итогам работы за 9 месяцев 2021 года.

Отмечается, что данная цифра практически в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

При этом сумма причиненного ущерба по уголовным делам за соответствующий период составила порядка 1,5 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был немногим ниже – более 1 млрд 365 млн рублей.

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