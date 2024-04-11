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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане воздух прогреется до +20 градусов
Сегодня в Татарстане потеплеет до +20 градусов, ожидается переменная облачность и почти без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман, столбик термометра будет показывать от 0 до +5 градусов.
Синоптики обещают северо-восточный ветер с переходом в юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. В конце дня и вечером местами в западных районах пройдет небольшой дождь, возможна гроза.
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