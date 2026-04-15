В Татарстане возбуждено уголовное дело после сообщений о травле студентки медколледжа

После сообщений о травле студентки казанского медколледжа было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее в соцсетях писали, что над ученицей казанского медколледжа устроили травлю ее сверстники. На выложенных видео девушку ударяли электрошокером, а затем пытались заставить встать ее на колени, тянув за волосы. Сообщается, что буллинг со стороны сверстников длится в течение долгого времени, однако администрация колледжа якобы не реагирует и не принимает никаких мер.

Сообщения дошли до главы «Лиги безопасного интернета», члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, которая пообещала направить материалы в прокуратуру. После этого пресс-служба СК России сообщила о возбуждении уголовного дела. Доклад о его расследовании будет представлен председателю ведомства Александру Бастрыкину.