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Руc Тат
Происшествия 22 сентября 2023 11:19

В Татарстане возбуждено дело за налоговые махинации более чем на 277 млн рублей

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За уклонение от налогов на сумму более 277 млн рублей в Татарстане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Установлено, что в период с 2018 по 2021 годы 65-летний руководитель фирмы вносил в декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 43 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 277 млн рублей.

На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Руководителю фирмы грозит до шести лет лишения свободы.

#уклонение от уплаты налогов
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