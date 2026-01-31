В Татарстане возбудили уголовное дело после падения трактора на слесаря

В Казани возбудили уголовное дело после падения трактора на слесаря.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, проверка обнаружила нарушения техники безопасности, ставшие причиной гибели человека. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

«Татар-информ» сообщал, что накануне в Казани при откачке воды из канализации трактор самопроизвольно съехал в зону, где проходила труба, и придавил 63-летнего мужчину-слесаря. От полученных травм рабочий скончался.