Происшествия 31 января 2026 10:21

В Татарстане возбудили уголовное дело после падения трактора на слесаря

В Казани возбудили уголовное дело после падения трактора на слесаря.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, проверка обнаружила нарушения техники безопасности, ставшие причиной гибели человека. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

«Татар-информ» сообщал, что накануне в Казани при откачке воды из канализации трактор самопроизвольно съехал в зону, где проходила труба, и придавил 63-летнего мужчину-слесаря. От полученных травм рабочий скончался.

#прокуратура рт #Уголовное дело
