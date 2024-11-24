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В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика в школе
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ Зеленодольска двое мальчиков избили одноклассника.
Они били его по голове, а также высказали оскорбления в адрес его отца.
Как сообщил в СУ СК России по Татарстану, в сообщениях говорится, что после этого в адрес матери школьника стали поступать угрозы. Руководство школы якобы на инцидент никак не отреагировало.
Возбуждено уголовное дело, которое взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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