В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика в школе

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ Зеленодольска двое мальчиков избили одноклассника.

Они били его по голове, а также высказали оскорбления в адрес его отца.

Как сообщил в СУ СК России по Татарстану, в сообщениях говорится, что после этого в адрес матери школьника стали поступать угрозы. Руководство школы якобы на инцидент никак не отреагировало.

Возбуждено уголовное дело, которое взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.