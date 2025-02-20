В Татарстане возбудили уголовное дело на мигранта за пропаганду терроризма в соцсетях

В Татарстане возбудили уголовное дело на мигранта за пропаганду терроризма.

По версии следствия, в 2023 году мужчина, незаконно находившийся на территории России, неоднократно выкладывал в одном из мессенджеров видео с тренировками людей в одежде сторонников террористических организаций.

После психолого-лингвистической судебной экспертизы выяснилось, что записи содержат признаки пропаганды идеологии джихада.

Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.