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Происшествия 20 февраля 2025 12:19

В Татарстане возбудили уголовное дело на мигранта за пропаганду терроризма в соцсетях

В Татарстане возбудили уголовное дело на мигранта за пропаганду терроризма.

По версии следствия, в 2023 году мужчина, незаконно находившийся на территории России, неоднократно выкладывал в одном из мессенджеров видео с тренировками людей в одежде сторонников террористических организаций.

После психолого-лингвистической судебной экспертизы выяснилось, что записи содержат признаки пропаганды идеологии джихада.

Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.

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