В Татарстане возбудили свыше 500 дел за фиктивную постановку мигрантов на учет

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В Татарстане сейчас возбуждено более 500 уголовных дел по фактам фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник.

«У нас возбуждено свыше 500 уголовных дел по таким фактам. Мы на системной основе ведем работу, направленную на противодействие организации нелегальной миграции. Данное уголовное преступление предусмотрено статьей 322.3 уголовного кодекса РФ», – сообщил Денис Дзьоник.

Он напомнил, когда иностранец приезжает к принимающей стороне, его нужно поставить на миграционный учет, как правило, в течение 7 рабочих дней. Если же иностранец после постановки на учет по этому адресу не живет – это тоже серьезное нарушение, которое может стать уголовным преступлением.

«Зачастую добросовестный собственник идет навстречу иностранным гражданам, которые встают на учет, но по адресу не живут, а живут где-то на строительном объекте. Но с точки зрения квалификации это недопустимо», – отметил он.