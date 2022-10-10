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Ру Тат
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Происшествия
10 октября 2022  09:13
Павел Климчак

В Татарстане возбудили первое уголовное дело за дискредитацию ВС России

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В Татарстане возбуждено первое уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ на жителя Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Ранее на него уже возбуждали административное дело по аналогичной статье за пост на своей странице в соцсетях. Суд признал его виновным, после чего челнинец выложил в соцсетях еще один пост, дискредитирующий ВС России. В связи с этим было принято решение возбудить уголовное дело.

«Разработку уголовного дела вели сотрудники УФСБ России по РТ совместно с сотрудниками МВД по Татарстану», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно агентству, челнинец уже покинул страну – его объявили в федеральный розыск.

#Уголовное дело
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