В Татарстане возбудили дело против налогового инспектора за разглашение банковских данных

В Татарстане на сотрудника УФНС возбудили уголовные дела за разглашение чужих банковских данных.

Как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана, налоговый инспектор, по просьбе знакомого, вошел в базу данных налоговой системы и получил оттуда банковские данные двух организаций.

Всю информацию он передал своему знакомому.

Владельцы организаций не знали о происходящем и не давали согласия на разглашение банковских данных.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и «Превышение должностных полномочий».