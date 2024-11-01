Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане возбудили дело против налогового инспектора за разглашение банковских данных
В Татарстане на сотрудника УФНС возбудили уголовные дела за разглашение чужих банковских данных.
Как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана, налоговый инспектор, по просьбе знакомого, вошел в базу данных налоговой системы и получил оттуда банковские данные двух организаций.
Всю информацию он передал своему знакомому.
Владельцы организаций не знали о происходящем и не давали согласия на разглашение банковских данных.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и «Превышение должностных полномочий».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников