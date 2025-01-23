В Татарстане возбудили дело после того, как школьник поиграл с друзьями в хоккей и умер

Накануне в поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана скончался 11-летний мальчик.

Выяснилось, мальчик незадолго до трагедии играл с ребятами в хоккей. Вернувшись домой после игры он пожаловался родителям на плохое самочувствие, после чего они вызвали скорую. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».