В Татарстане возбудили дело после того, как ребенок едва не утонул в открытом бассейне

На базе отдыха в Тукаевском районе РТ в открытом бассейне пострадал четырехлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Ребенок ушел под воду во время купания. Его вытащил случайный прохожий, пока рядом не было спасателей. Мальчика передали отцу и сразу провели реанимационные мероприятия. В настоящее время ребенок находится на лечении в больнице.

По версии следствия, открытый бассейн функционировал при отсутствии инструктора-спасателя, ответственного за обеспечение безопасности посетителей.