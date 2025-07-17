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Происшествия 17 июля 2025 11:13

В Татарстане возбудили дело после того, как ребенок едва не утонул в открытом бассейне

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На базе отдыха в Тукаевском районе РТ в открытом бассейне пострадал четырехлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Ребенок ушел под воду во время купания. Его вытащил случайный прохожий, пока рядом не было спасателей. Мальчика передали отцу и сразу провели реанимационные мероприятия. В настоящее время ребенок находится на лечении в больнице.

По версии следствия, открытый бассейн функционировал при отсутствии инструктора-спасателя, ответственного за обеспечение безопасности посетителей.

#бассейн #Уголовное дело
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