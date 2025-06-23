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Происшествия 23 июня 2025 19:52

В Татарстане возбудили дело о халатности после того, как подросток утонул в пруду

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В Тукаевском районе Татарстана после гибели 15-летнего подростка в пруду возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 11 июня на реке Челне, в районе СНТ «Луч». Подросток утонул в месте, которое не было оборудовано для купания.

Прокуратура района провела проверку и установила, что местные власти недостаточно работали над обеспечением безопасности на водоемах. Руководителю исполкома вынесли представление, а дело поставлено на контроль надзорного органа.

#Уголовное дело #утонул мальчик #тукаевский район РТ
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