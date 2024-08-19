В Татарстане возбудили дело о незаконной добыче полезных ископаемых на 40 млн рублей

В Лениногорске возбуждено уголовное по факту нарушения законодательства о недрах и об охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба Гепрокуратуры РФ.

Надзорное ведомство установило, что компания «Юсми» в Лениногорском районе незаконно добывала полезные ископаемые в объеме более 89 тысяч кубических метров. Это привело к ущербу на сумму свыше 40 миллионов рублей.

В результате возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Кража, совершенная в крупном размере».