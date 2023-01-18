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Ру Тат
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Происшествия
18 января 2023  16:45
Павел Климчак

В Татарстане возбудили дело на сотрудника ИК за взятку от осужденных за пронос телефонов

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В марте прошлого года пока неустановленный сотрудник исправительной колонии №10 в Татарстане получил от двоих осужденных взятку не менее 60 тысяч рублей за пронос на территорию колонии 12 телефонов.

В связи с этим на сотрудника ИК возбудили уголовное дело за получение взятки должностным лицом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«Разработка дела велась сотрудниками УФСБ РФ по Татарстану», – добавили в пресс-службе ведомства.

#взятка #колония #УФСБ РФ по РТ
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