В Татарстане возбудили дело на сотрудника ИК за взятку от осужденных за пронос телефонов

В марте прошлого года пока неустановленный сотрудник исправительной колонии №10 в Татарстане получил от двоих осужденных взятку не менее 60 тысяч рублей за пронос на территорию колонии 12 телефонов.

В связи с этим на сотрудника ИК возбудили уголовное дело за получение взятки должностным лицом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«Разработка дела велась сотрудниками УФСБ РФ по Татарстану», – добавили в пресс-службе ведомства.