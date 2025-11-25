news_header_top
Происшествия 25 ноября 2025 08:06

В Татарстане возбудили дело на мигранта, который преследует челнинку с ребенком

В Татарстане возбудили уголовное дело на мигранта, который долгое время преследует жительницу Набережных Челнов и угрожает ей.

В ноябре мужчина избил ее, желая забрать их общего сына. Многочисленные обращения челнинки в компетентные органы результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РТ Валерия Липского доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах.

Напомним, что накануне в социальных сетях появилось видео, на котором в одном из дворов в Набережных Челнах мужчина напал на женщину с ребенком. На кадрах слышно, как челнинка кричит о помощи, а мужчина пытается вырвать из ее рук мальчика.

