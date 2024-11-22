В Татарстане возбудили дело на главу торговой фирмы за неуплату 20 млн налогов

В Татарстане возбудили дело на главу торговой фирмы «ТД Премьер» за неуплату 20 миллионов налогов.

Как сообщили в СУ СК России по РТ руководитель компании вносил в налоговые декларации липовые сведения о фиктивных взаимоотношениях с 11 контрагентами, а так же уклонился от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и транспортного налога.