В Татарстане возбудили дело на главу страховой компании за неуплату 36 млн налогов

На руководство ООО «Абсолют» возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 36 миллионов рублей.



Как сообщают МВД по РТ, на протяжении трех лет руководитель фирмы вносил в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 45 контрагентами и уклонялся от уплаты налога на общую сумму более 36 миллионов рублей.



Сейчас проводятся обыски, чтобы выяснить все обстоятельства.



Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.