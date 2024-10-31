В Татарстане возбудили дело на главу логистической компании за неуплату 27 млн налогов

В Татарстане на главу логистической компании «ИНТЕК-ЛОДЖИСТИКС ГРУПП» возбудили уголовно дело за неуплату налогов на 27 миллионов рублей.



Как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана, руководитель фирмы вносил в налоговые декларации и другие документы липовые данные и уклонялся от уплаты налогов на прибыль и НДС.



Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет.