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Происшествия 31 октября 2024 15:07

В Татарстане возбудили дело на главу логистической компании за неуплату 27 млн налогов

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В Татарстане на главу логистической компании «ИНТЕК-ЛОДЖИСТИКС ГРУПП» возбудили уголовно дело за неуплату налогов на 27 миллионов рублей.

Как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана, руководитель фирмы вносил в налоговые декларации и другие документы липовые данные и уклонялся от уплаты налогов на прибыль и НДС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет.

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