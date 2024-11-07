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Происшествия 7 ноября 2024 17:21

В Татарстане возбудили дело на главу компании за неуплату 91 млн налогов

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В Татарстане возбудили дело на главу компании «АКСА» за неуплату 91 миллионов налогов.

Как сообщают сотрудники УЭБиПК МВД по РТ, руководитель компании вносил в налоговые декларации липовые сведения и уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 91 миллиона рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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