Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане возбудили дело на главу компании за неуплату 91 млн налогов
В Татарстане возбудили дело на главу компании «АКСА» за неуплату 91 миллионов налогов.
Как сообщают сотрудники УЭБиПК МВД по РТ, руководитель компании вносил в налоговые декларации липовые сведения и уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 91 миллиона рублей.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников