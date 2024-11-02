В Татарстане возбудили дело на главу компании за неуплату 67 млн налогов

Директор фирмы «Смарт Строй» на протяжении трех лет вносил липовую информацию в налоговые декларации и другие документы.

Как выяснили сотрудники УЭБиПК МВД по РТ, он сознательно уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на 67 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до пяти лет.