В Татарстане возбудили дело из-за хищения более 3,5 млн по нацпроекту «Экология»

После прокурорской проверки в Пестречинском районе РТ возбудили уголовное дело о хищении более 3,5 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Экология». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Выяснилось, что в мае 2020 года между ГКУ «Главинвестстрой РТ» и «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» был заключен госконтракт на строительство биологических очистных сооружений в селе Кощаково. В мае 2020 года Управление заключило договор подряда на вышеуказанные работы с фирмой «ПКП Энергополис».

В период выполнения работ сотрудники подрядной организации завысили стоимость своих работ. В результате было похищено более 3,5 млн рублей, выделенных по федпроекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».