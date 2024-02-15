В Татарстане возбудили 500 уголовных дел о фиктивной постановке на миграционный учет

В 2023 году в Татарстане были возбуждены 500 уголовных дел о фиктивной постановке на миграционный учет. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

«В миграционной сфере пришлось работать с очень высокой нагрузкой. Число прибывающих иностранцев бьет рекорды последнего десятилетия. За год на миграционный учет было поставлено порядка 400 тысяч человек. По количеству прибывших Татарстан занимает пятое место по стране, уступая Москве и Петербургу», – рассказал Соколов.

К административной ответственности за работу без разрешительных документов в минувшем году привлекли 735 иностранцев и было выявлено 502 нарушения, связанных с привлечением иностранцев без разрешительных документов к трудовой деятельности.