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В Татарстане возбудили 5 уголовных дел за незаконную миграцию
В Татарстане за нарушение миграционного законодательства возбуждено 5 уголовных дел, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Сотрудники полиции подвели итоги операции «Нелегал». В результате за нарушение закона о миграции к ответственности привлечено 488 иностранных граждан.
«Судебными органами вынесено 40 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, один человек депортирован. Приняты решения о неразрешении въезда в РФ в отношении 60 иностранцев», – указано в сообщении.
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