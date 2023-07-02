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Происшествия 2 июля 2023 10:50

В Татарстане возбудили 5 уголовных дел за незаконную миграцию

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В Татарстане за нарушение миграционного законодательства возбуждено 5 уголовных дел, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Сотрудники полиции подвели итоги операции «Нелегал». В результате за нарушение закона о миграции к ответственности привлечено 488 иностранных граждан.

«Судебными органами вынесено 40 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, один человек депортирован. Приняты решения о неразрешении въезда в РФ в отношении 60 иностранцев», – указано в сообщении.

#незаконная миграция
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