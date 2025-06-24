В Татарстане востребованы инженеры по автоматизированным системам и ЧПУ

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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что республика занимает четвертое место в общероссийском рейтинге по числу инженеров, сосредоточив 5,3% всех специалистов инженерно-технического профиля в стране. Об этом она заявила на заседании Совета по образованию и науке, которое состоялось в Доме Правительства республики под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова. Ее слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Сегодня в Татарстане, по данным Зариповой, в этой сфере заняты 311 тысяч человек, из которых 57% составляют специалисты со средним уровнем квалификации (178 тыс.), а 43% – с высшим (133 тыс.).

На портале «Работа в России» от предприятий республики размещено около 47 тысяч вакансий. Пятая часть из них – инженерно-технические специальности. В числе наиболее востребованных профессий – инженер по автоматизированным системам управления, системный инженер и оператор станков с числовым программным управлением.

Развитие инженерных кадров поддерживается и на уровне школьного образования. Как напомнил ректор Университета Иннополис Александр Гасников, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в регионе реализуется проект «Физико-математический прорыв», направленный на повышение интереса школьников к естественно-научным дисциплинам и улучшение качества подготовки по математике и физике.

В 2024/25 учебном году в рамках проекта было открыто 100 математических кружков для учеников 5-7-х классов. Обучение в них проходят более 1200 школьников. Занятия проводятся как в формате очных встреч с преподавателями, так и дистанционно – со студентами, побеждавшими в олимпиадах.

Для учеников 7-9-х классов работают 20 физико-математических классов, где математику преподают по углубленной программе. Учителей сопровождают менторы – преподаватели вузов.

Для оценки эффективности программы осенью 2024 года и весной 2025-го было проведено тестирование. Если в октябре 20% учеников не справились с заданиями, то к маю этот показатель снизился до 1,5%. Доля тех, кто получил оценки «хорошо» и «отлично», за это время увеличилась с 50% до 75%.