В Татарстане восстановят леса на площади 2800 га по нацпроекту

В Республике Татарстан в текущем году планируется провести лесовосстановление на площади 2800 га. Работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Посадка лесных культур будет произведена на площади 1450 га, естественное лесовосстановление – на 1098 га, комбинированное лесовосстановление – 2 га, «компенсационное» лесовосстановление – 250 га.

«Также в течение года по нацпроекту «Экологическое благополучие» специалистами лесной отрасли будет заготовлено не менее 11,455 тонны семян лесных растений», – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, работы уже начались, в настоящее осуществляется сбор и переработка лесосеменного сырья хвойных пород.

«Кроме работ, предусмотренных национальным проектом «Экологическое благополучие», в этом году будет проведено защитное лесоразведение на землях иных категорий, организованы природоохранные акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». Для реализации данных целей в питомниках имеется 33,7 миллиона штук стандартного посадочного материала», – добавил Кузюров.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие» начал реализовываться с 2025 года. Проектом установлено достижение трех целевых индикаторов:

- Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

- Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса (с нарастающим итогом)

- Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.