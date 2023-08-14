В Татарстане воссоздадут бои за Казань и Перекоп времен гражданской войны

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юбилейный военно-исторический фестиваль «Рождение Непобедимой и Легендарной» состоится 19 августа на горе Соколка Верхнеуслонского района Татарстана. Там будут реконструированы бои за Казань 1918 года, а также сражения за Перекоп во время Крымской операции Красной армии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Уже с 2019 года мы совместными усилиями проводим этот военно-исторический фестиваль, который посвящен боям за город Казань <...>. За все время в реконструкциях поучаствовали свыше 700 человек, а общее количество зрителей приближается к 10 тысячам. Для зрителей будут подготовлены интерактивные площадки, каждый сможет сам примерить форму тех лет, для молодежи будут организованы обучающие мероприятия, при успешном прохождении которых молодые люди смогут стать новобранцами среди реконструкторов», — отметила спикер.

Несмотря на то, что по начальной задумке фестиваль должен был быть посвящен именно боям за Казань, чтобы разнообразить представление, в этом году приняли решение воссоздать еще и бои на подступах к Перекопу во время Крымской операции 1920 года, пояснил директор республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Идеей фестиваля было сохранение страниц истории нашей страны, которым уделяется не столь большое внимание. К тому же мы хотим поддержать движение реконструкторов гражданской войны, ведь оно активно развивается в России только у нас, в Поволжье, и в Ленинградской области. Ежегодно в мероприятии участвует огромное количество военно-исторических клубов, а также молодежь», — подчеркнул он.

В воссозданных боях поучаствуют отряды конницы, авиация, а также техника начала XX века — в частности, танк «Рено FT» и броневик. Они будут ездить по полю сражения и стрелять пиротехническими зарядами, сообщил Камалетдинов.

«Авиация, к сожалению, не аутентичная, но сейчас не найти самолетов начала XX века на ходу. Самолеты будут современные, но эффектность от этого не пропадет. В целом всё это создает очень зрелищную картинку, поэтому молодежи, особенно подросткам, очень нравится посещать наш фестиваль», — добавил руководитель республиканского центра «Форпост».

Помимо самой реконструкции, будет организована богатая дополнительная программа. Гости смогут посмотреть на военную форму и снаряжение разных лет — от начала XX века и до специальной военной операции на Украине, посетить фудкорты и ярмарки.

«Мы создадим большое количество активностей для зрителей. Конечно, они будут направлены на молодежь и детей. Они смогут попробовать себя в роли новобранца времен гражданской войны, пройти испытания и получить памятные значки, пострелять из оружия реконструкторов, пофотографироваться в фотозонах, а также посмотреть, как менялась военная форма, оружие и снаряжение в России <...>», — заключил Камалетдинов.