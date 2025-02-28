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Происшествия 28 февраля 2025 16:13

В Татарстане восьмые сутки ищут пропавшую 18-летнюю девушку

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В Арске ведутся активные поиски 18-летней девушки, которая исчезла 21 февраля. С тех пор никаких сведений о ее местонахождении не поступало, сообщила «Татар-информу» мама пропавшей девушки Татьяна.

В день исчезновения девушка была одета в длинную черную куртку с серым капюшоном. При себе она имела паспорт и небольшую черную сумочку. Приметы: карие глаза, русые волосы.

Всем, кто обладает информацией о возможном местопребывании девушки, необходимо связаться с ее матерью по номеру +7 965 589-33-89 (Татьяна).

#пропал человек
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