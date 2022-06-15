В Татарстане восемь выпускников сдали ЕГЭ на двести баллов. Сто баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 88 участников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Двести баллов по русскому языку и литературе получили выпускники казанских гимназий №94 и №18, лицея №26. Двести баллов по русскому языку и химии набрали учащиеся лицея №2 и школы №5 Бугульминского района, школы №2 Мензелинска, лицея №83, гимназии №26 Набережных Челнов», – отметили в министерстве.

Единый государственный экзамен по русскому языку сдали 15 697 выпускников этого года. Не преодолели минимальный порог 19 человек. Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 72,82.

Государственный выпускной экзамен по русскому языку сдали 296 человек. Средняя оценка составила 4,34 по пятибалльной шкале.