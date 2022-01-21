В Татарстане восемь предприятий находятся под угрозой африканской чумы свиней

В Татарстане восемь свиноводческих предприятий являются незащищенными от африканской чумы свиней. Низкая степень биологической защиты от гриппа птиц наблюдается на пяти птицефабриках. Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.

Под угрозой африканской чумы свиней находятся крестьянско-фермерское хозяйство «Миннуллин Г. С» Бавлинского района, общества «Яна Тормыш» и «Труд» Балатсинского района, сельхозобщество «Им. М. Джалиля» Бугульминского района, ИП Кузнецов И. Н. Лениногорского района, хозяйство «Макаров В. А.» Нижнекамского района, хозяйства «Ашрафуллин Р. К.» и «Сафина Р. М.» Сармановского района. Все они не имеют достаточного уровня биологической защиты.

«Прошу обратить особое внимание руководителей птицеводческих, свиноводческих предприятий, а также предприятий по содержанию крупного рогатого скота на выполнение всего комплекса мер биологической безопасности. Сельхозтоваропроизводители должны принять дополнительные меры по исключению заноса опасных заболеваний», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, среди свиноводческих предприятий высокий уровень защищенности имеется у обществ с ограниченной ответственностью «Камский Бекон» и «Феникс» Тукаевского района, «Авангард» Буинского района и «Татмитагро» Сабинского района.

Министр отметил, что среди птицеводческих предприятий высокую степень биологической безопасности имеют птицефабрика «Яратель» и ООО «Челны Бройлер». При этом в низкой степени биологической защиты находятся ООО «Рамаевское», сельхозпотребкооператив «Кощаковский», агрофирма «Атабаевская», «Лениногорская птицефабрика», птицефабрика «Державинская». «Эти предприятия должны устранить все нарушения ветеринарно-санитарных правил», — подчеркнул он.

Врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев добавил, что незащищенность восьми свиноводческих предприятий может привести к осложнению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Татарстане.

«Руководители данных хозяйств неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе и за неисполнение в срок предписаний управления», — подчеркнул он.

Галеев заметил, что «для недопущения распространения болезней управление было вынуждено прибегнуть к радикальным мерам». В частности, в конце прошлого года были инициированы иски о приостановлении деятельности хозяйств, грубо нарушающих требования ветеринарного законодательства.

«Буквально неделю назад решением Сабинского районного суда республики приостановлена деятельность КФХ „Халиков“ по содержанию и реализации птицы. Аналогичные иски по другим хозяйствам находятся на рассмотрении в судах», — резюмировал он.