В Татарстане волонтеры восстанавливают церковь XIX века

В Татарстане волонтеры проекта «Куда ведут ручьи» восстанавливают церковь XIX века в селе Тихий Плёс Верхнеуслонского района РТ. В начале 1930-х годов храм был закрыт, но с тех пор здание хорошо сохранилось, и сейчас добровольцы приводят его в порядок.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

В сентябре волонтеры очистили алтарь храма от мусора и вынесли из здания часть разрушенных плит. Они начали восстанавливать дверные и оконные проемы. Помощь проекту оказали специалисты строительной компании, которые очистили территорию церкви от зарослей клена. Об этом сообщается в пресс-службе Казанской епархии.

В скором времени волонтеры продолжат восстанавливать стены и своды. Поддержать восстановление храма можно, сделав пожертвование на сайте проекта с пометкой «Тихий Плёс».