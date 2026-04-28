В Татарстане волонтеры помогают жителям голосовать за объекты благоустройства

В Татарстане продолжается масштабное голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в приоритетном порядке. О том, как выразить свое мнение с помощью добровольцев и почему их не стоит бояться, рассказала сегодня на брифинге в Казани директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова.

Практика публичного голосования за парки, скверы и дворы зародилась в Татарстане еще в 2017 году и позже была масштабирована на всю Россию. С каждым годом интерес жителей к выбору территорий для благоустройства растет. Так, за последние пять лет вовлеченность татарстанцев увеличилась в 2,5 раза: если в 2021 году проголосовали 170 тыс. человек, то в прошлом году свое мнение выразили уже более 416 тыс. жителей республики, сообщила спикер.

В этом году на голосование вынесено 178 объектов в 45 муниципальных образованиях. Четверть из них – улицы и бульвары, а 40% – дворовые территории.

«Чтобы максимально упростить процесс для граждан, на улицах городов и в общественных пространствах работают специальные волонтеры. Узнать их можно по фирменной экипировке небесно-голубого и синего цвета с официальным брендированием проекта», – пояснила Нагуманова.

Встретить добровольцев можно в популярных парках и скверах, на крупных городских мероприятиях и спортивных площадках. Волонтеры используют два метода работы, которые позволяют быстро и легитимно засчитать голос жителя. Во-первых, с помощью смартфона через QR-код.

«Волонтер на своем планшете или смартфоне генерирует уникальный QR-код специально для вас. Вы сканируете этот код своим мобильным телефоном. Система автоматически перенаправляет вас на официальный сайт голосования. Вы авторизуетесь через свой аккаунт на портале госуслуг и выбираете понравившуюся территорию. Волонтер нажимает кнопку „Проверить“, чтобы убедиться, что голос успешно отправлен», – объяснила Нагуманова.

Во-вторых, можно проголосовать через устройство волонтера. «Вы называете волонтеру свой номер телефона. Доброволец вводит его в специальное рабочее приложение „Госуслуги волонтер“. На ваш телефон приходит СМС с четырехзначным кодом доступа. Вы диктуете этот код волонтеру, а также называете ФИО. Волонтер фиксирует ваш выбор конкретного объекта в системе», – уточнила директор Института развития городов РТ.

Один человек может проголосовать только за один объект. Проголосовать повторно или выбрать несколько территорий нельзя. Сделанный выбор нельзя изменить: после того, как волонтер нажал кнопку подтверждения, он считается окончательным. СМС-код, который приходит жителю, нужен исключительно для подтверждения личности в системе голосования и не дает доступа к другим личным данным на «Госуслугах».

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, станут приоритетными для благоустройства в 2027 году. Помимо работы с волонтерами, татарстанцы могут проголосовать самостоятельно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru или через приложение «Госуслуги Решаем вместе». Благоустройство территорий соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».