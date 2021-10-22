В Татарстане волонтеры помогают пожилой женщине вернуться домой в Узбекистан

Неравнодушная жительница Казани и волонтеры движения «Душа России» помогают пожилой женщине, потерявшей работу, деньги и документы и оставшейся одной на улицах чужого города, вернуться к себе на родину.

Вечером в минувшую среду 34-летняя Наталья Власова отправилась на прогулку со своим маленьким сыном. На улице было уже довольно темно, и девушка решила заглянуть в гости к сестре, которая жила в соседнем дворе. По пути Наталья зашла в пекарню, чтобы купить ребенку пирожок. На выходе к девушке обратилась пожилая женщина, попросила помочь ей.

«Она говорит: "Дочка, купи мне, пожалуйста, самый дешевый пирожок". Меня зацепило, что она не просила денег, она просила еды. Конечно, я откликнулась, купила ей поесть, взяла горячий чай. И, пока она ела, рассказала мне всю свою историю», – вспоминает девушка.

Выяснилось, что женщину зовут Тамара, ей 65 лет, она родом из небольшого городка Андижон в Узбекистане. Большую часть жизни Тамара прожила на родине, работала медсестрой в реанимации, а когда в 55 лет вышла на пенсию, решила отправиться в Россию, надеялась, что сможет заработать немного денег и помочь семье – в родном городе ее ждут трое сыновей, дочка и 16 внуков.

Почти 10 лет назад Тамара приехала в Самару. Она жила в бараках, бралась за любую работу: сначала была сиделкой, потом пошла работать уборщицей в продуктовый магазин. С возрастом найти работу пожилой женщине становилось все труднее, а с началом пандемии дела стали совсем плохи. Она потеряла источник заработка, границы закрыли, а самое страшное – у нее украли все документы.

«В Самаре ей подсказали, что ей нужно обратиться в консульство Узбекистана, которое находится в Казани. Видимо, ей помогли, и она смогла добраться до нашего города и найти консульство. Однако там у нее начали просить документы, сказали, что нужно время, чтобы со всем разобраться. В результате она оказалась в чужом городе без крова, еды и денег», – поделилась Наталья.

Рассказывая свою историю, Тамара расплакалась. Неравнодушная девушка решила непременно помочь бабушке найти кров, а затем вернуться на родину. Девушка вынесла ей теплую одежду и горячий чай в термосе, а сама обратилась к руководителю волонтерского движения «Душа России» Юлии Хакимовой за советом – как поступить в такой непростой ситуации?

Общественница подсказала Наталье, какие шаги предпринять в первую очередь и девушка начала действовать.

«Ей не помешал ни маленький ребенок, ни то, что она торопилась по своим делам, она понимала нашу занятость и отправилась вместе с бабушкой в консульство, самостоятельно оплатила штраф, и бабушка смогла получить заветные документы. Дальше объехала приюты, ни в один из которых бабушку не взяли даже на ночь, лишь один из православных храмов согласился оставить бабушку до утра», – поделилась в социальных сетях этой историей Юлия.

Сегодня утром Наталья забрала Тамару из храма и отвезла ее в миграционную службу.

«Там ей предложили два варианта на выбор – лететь в Бишкек или в Самарканд. Я посмотрела по карте, из Бишкека ей будет очень сложно добраться в свой город, а из Самарканда можно доехать на такси, оно там недорогое. Я собрала ей чистые вещи, купила продукты и оставила немного денег, чтобы ей хватило на дорогу и еду. Через десять дней ее должны отправить на родину», – рассказала Наталья.

По словам девушки, из вещей у бабушки был только простой беленький телефон, который она старательно прятала под одеждой, а также небольшой листочек с аккуратно выведенными на нем телефонными номерами. Тамара рассказала, что очень бережет зарядку и использует телефон только для того, чтобы изредка звонить домой своему сыну.

«Я знаю, что ее сын приезжал в Россию еще до пандемии. Мне кажется, для ее семьи прилететь и забрать ее – непосильные траты. Билет в одну сторону стоит около 20 тысяч рублей, еще 40 тысяч нужно, чтобы вместе полететь обратно. Я не стала расспрашивать подробности, она и так выглядела очень потрепанной жизнью. Давить на больные мозоли и спрашивать, почему же за ней никто не приехал, я не стала», – призналась Наталья.

Сегодня состоялся суд, Тамару отправили в Челны, там ей придется 10 дней отбывать наказание за нарушение правил миграционного учета. Наталью заверили, что Тамаре ничего не угрожает, ей обеспечат отдельную комнату и трехразовое питание. Через 10 дней ее депортируют за счет государства на родину, где ее ждет семья.

«Она расплакалась в машине, как только мы сказали, что поможем ей с поездкой домой. Она сидела и плакала, но в тоже время она показалась нам такой стойкой. Когда нам отказывал один приют за другим, она говорила: "Ладно девчонки, сегодня плохо, завтра плохо, а послезавтра будет хорошо". У нее своя философия, она не привыкла унывать», – поделилась Наталья.

Девушка заверила, что она записала телефонный номер сына Тамары и обязательно будет держать с ним связь. Наталья хочет быть уверенной, что Тамара добралась до дома и вернулась к своей семье.