В Татарстане водолазы достали из озера тело мужчины, который решил искупаться пьяным

Сегодня в Пестречинском районе РТ водолазы извлекли тело 37-летнего мужчины, который утонул во время купания. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла возле деревни Куюки в Пестречинском районе РТ. Как оказалось, мужчина утонул во время купания в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ведомства напомнили, что под действием алкоголя у людей теряется чувство опасности, они идут в воду, переоценивая свои силы, и, забыв об осторожности, лезут на глубину.

Пьяный плохо держится на воде и легко может захлебнуться, у него нарушена координация движений, ритм дыхания, он быстро теряет сознание и погибает

Необходимо, чтобы рядом с пьяным был адекватный человек, который запретит своему пьяному другу рисковать сжизнью, а если случится беда, окажет ему помощь.