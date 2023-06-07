Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане водолазы достали из озера тело мужчины, который решил искупаться пьяным
Сегодня в Пестречинском районе РТ водолазы извлекли тело 37-летнего мужчины, который утонул во время купания. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Трагедия произошла возле деревни Куюки в Пестречинском районе РТ. Как оказалось, мужчина утонул во время купания в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе ведомства напомнили, что под действием алкоголя у людей теряется чувство опасности, они идут в воду, переоценивая свои силы, и, забыв об осторожности, лезут на глубину.
Пьяный плохо держится на воде и легко может захлебнуться, у него нарушена координация движений, ритм дыхания, он быстро теряет сознание и погибает
Необходимо, чтобы рядом с пьяным был адекватный человек, который запретит своему пьяному другу рисковать сжизнью, а если случится беда, окажет ему помощь.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа