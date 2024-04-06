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В Татарстане водителю стало плохо за рулем, он съехал в кювет и скончался
В Татарстане водитель скончался за рулем иномарки, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Это произошло на участке трассы Матюшинского тракта в направлении Мирного. 70-летний водитель Kia потерял управление авто и съехал в кювет.
Супруга, которая ехала с мужчиной на пассажирском сиденье, рассказала, что мужчине стало плохо за рулем и он потерял сознание. Прибывшим на место медикам, которые констатировали смерть водителя, она подтвердила, что перед поездкой мужчина жаловался на боли в груди.
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