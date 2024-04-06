В Татарстане водителю стало плохо за рулем, он съехал в кювет и скончался

В Татарстане водитель скончался за рулем иномарки, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Это произошло на участке трассы Матюшинского тракта в направлении Мирного. 70-летний водитель Kia потерял управление авто и съехал в кювет.

Супруга, которая ехала с мужчиной на пассажирском сиденье, рассказала, что мужчине стало плохо за рулем и он потерял сознание. Прибывшим на место медикам, которые констатировали смерть водителя, она подтвердила, что перед поездкой мужчина жаловался на боли в груди.