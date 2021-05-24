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24 мая 2021  13:05
Павел Климчак

В Татарстане водителю стало плохо за рулем, его авто вылетело с трассы и снесло столб

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ДТП произошло на дороге Сарманово – Набережные Челны, как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного корреспондента из Автограда.

Автор фото: Валентин Кулагин

 

Двое мужчин выехали с одного из дачных обществ в сторону Челнов. Как рассказал пассажир, в какой-то момент водителю стало плохо, он схватился за сердце. После этого машину повело налево, она вылетела с трассы и снесла столб.

Автор фото: Валентин Кулагин

 

Сообщается, что в прошлом году у мужчины уже был инсульт, и сегодня он как раз собирался поехать в больницу.

Автор фото: Валентин Кулагин

 

После аварии водителя увезла бригада скорой помощи в ближайшую больницу. Стоит отметить, что мужчины не вылетели из салона авто во время столкновения, потому что были пристегнуты.

Автор фото: Валентин Кулагин

 

#ДТП #ДТП с пострадавшими #водителю стало плохо за рулем
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