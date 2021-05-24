В Татарстане водителю стало плохо за рулем, его авто вылетело с трассы и снесло столб

ДТП произошло на дороге Сарманово – Набережные Челны, как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного корреспондента из Автограда.

Автор фото: Валентин Кулагин

Двое мужчин выехали с одного из дачных обществ в сторону Челнов. Как рассказал пассажир, в какой-то момент водителю стало плохо, он схватился за сердце. После этого машину повело налево, она вылетела с трассы и снесла столб.

Автор фото: Валентин Кулагин

Сообщается, что в прошлом году у мужчины уже был инсульт, и сегодня он как раз собирался поехать в больницу.

Автор фото: Валентин Кулагин

После аварии водителя увезла бригада скорой помощи в ближайшую больницу. Стоит отметить, что мужчины не вылетели из салона авто во время столкновения, потому что были пристегнуты.