В Татарстане водителя погрузчика будут судить за серьезную травму коллеги

В Татарстане завершили расследование дела против 55‑летнего водителя сельхозпредприятия. Его обвиняют в том, что он нарушил правила безопасности во время работы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Во время работ 24 июля 2025 года водитель погрузчика поднимал мешки с семенами, но не подал при подъеме груза необходимый сигнал и не убедился, что рядом никого нет. В этот момент возле техники находилась сотрудница предприятия. Из‑за нарушения правил безопасности она получила серьезные травмы.

Следователи собрали необходимые доказательства, и дело направили в суд.