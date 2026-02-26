news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 февраля 2026 14:11

В Татарстане водителя погрузчика будут судить за серьезную травму коллеги

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане завершили расследование дела против 55‑летнего водителя сельхозпредприятия. Его обвиняют в том, что он нарушил правила безопасности во время работы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Во время работ 24 июля 2025 года водитель погрузчика поднимал мешки с семенами, но не подал при подъеме груза необходимый сигнал и не убедился, что рядом никого нет. В этот момент возле техники находилась сотрудница предприятия. Из‑за нарушения правил безопасности она получила серьезные травмы.

Следователи собрали необходимые доказательства, и дело направили в суд.

#Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026
В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

25 февраля 2026