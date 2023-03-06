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Происшествия 6 марта 2023 13:37

В Татарстане водителя грузовика насмерть зажало между эстакадой и прицепом

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Трагедия произошла 3 марта в селе Большие Метиски Тюлячинского района. Здесь во время работы погиб 58-летний водитель грузового автомобиля, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, водитель погрузчика зацепил вилами передвижную эстакаду и начал движение, чтобы присоединить ее к прицепу автомобиля КАМАЗ. В результате водитель грузовика оказался прижат между эстакадой и прицепом. От полученных травм мужчина скончался.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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