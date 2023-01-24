За неделю приставы арестовали 28 машин татарстанских водителей за долги

В течение недели в Татарстане проводятся рейды приставов совместно с сотрудниками ГИБДД по РТ. За несколько дней они арестовали 28 машин должников, и 25 из них отправили на стоянку, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан.

Четверо водителей погасили долги в течение суток. Общая сумма превысила 730 тысяч рублей – это исполнительные производства по взысканию штрафов ГИБДД, а также платежи по налогам.

У остальных же должников времени осталось не так много. Машины тех, кто не оплатит счета, будут проданы на торгах в счет погашения задолженностей.

ГУФССП России по РТ настоятельно рекомендует погашать долги вовремя. Подобные рейды в республике проводятся регулярно.