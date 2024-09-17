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Происшествия 17 сентября 2024 19:51

В Татарстане водитель задавил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

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В Черемшанском районе 41-летний водитель автомобиля Hyundai сбил насмерть пешехода.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, 56-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

#авария #ДТП #Черемшанский район
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