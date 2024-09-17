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В Татарстане водитель задавил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте
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В Черемшанском районе 41-летний водитель автомобиля Hyundai сбил насмерть пешехода.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, 56-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.
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