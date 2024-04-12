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В Татарстане водитель внедорожника в темноте не заметил пешехода и сбил его насмерть
Накануне вечером в Чистопольском районе РТ произошел смертельный наезд на пожилого пешехода. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Как сообщают в ведомстве, 39-летний водитель автомобиля Honda сбил 62-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов.
В результате полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
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