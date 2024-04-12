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Происшествия 12 апреля 2024 09:01

В Татарстане водитель внедорожника в темноте не заметил пешехода и сбил его насмерть

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Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Накануне вечером в Чистопольском районе РТ произошел смертельный наезд на пожилого пешехода. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Как сообщают в ведомстве, 39-летний водитель автомобиля Honda сбил 62-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

#насмерть сбили мужчину
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