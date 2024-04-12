В Татарстане водитель внедорожника в темноте не заметил пешехода и сбил его насмерть

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Накануне вечером в Чистопольском районе РТ произошел смертельный наезд на пожилого пешехода. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Как сообщают в ведомстве, 39-летний водитель автомобиля Honda сбил 62-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.