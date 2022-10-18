В Татарстане водитель уснул за рулем на трассе и влетел в стоявший на обочине «КАМАЗ»

ДТП произошло сегодня около двух часов дня на 102-м километре трассы Казань – Ульяновск в Буинском районе: 23-летний водитель Kia, предварительно, уснул за рулем и влетел в стоявший на обочине «КАМАЗ».

Фото: ГИБДД РТ

В результате аварии скончался пассажир легковушки, который был на заднем сиденье. Более подробные обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.