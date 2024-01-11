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В Татарстане водитель такси протаранил трактор, мужчина с травмами в больнице
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В Бавлинском районе Татарстана произошло ДТП с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Ночью на трассе водитель автомобиля такси на большой скорости врезался в двигавшийся впереди трактор.
Легковая машина получила серьёзные повреждения, а водителя увезли врачи.
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