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Происшествия 11 января 2024 08:33

В Татарстане водитель такси протаранил трактор, мужчина с травмами в больнице

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В Бавлинском районе Татарстана произошло ДТП с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Ночью на трассе водитель автомобиля такси на большой скорости врезался в двигавшийся впереди трактор.

Легковая машина получила серьёзные повреждения, а водителя увезли врачи.

#ДТП с пострадавшими
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