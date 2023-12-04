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В Татарстане водитель снегохода погиб, врезавшись в столб
Смертельная авария с участием снегохода произошла накануне вечером на трассе Шемордан – Казань возле деревни Урумширма Тюлячинского района РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
С их слов, молодой парень на снегоходе не справился с управлением и врезался в столб.
От полученных травм водитель погиб, а пассажир получил травмы. На месте работала бригада скорой помощи.
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