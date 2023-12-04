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Происшествия 4 декабря 2023 12:24

В Татарстане водитель снегохода погиб, врезавшись в столб

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Смертельная авария с участием снегохода произошла накануне вечером на трассе Шемордан – Казань возле деревни Урумширма Тюлячинского района РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, молодой парень на снегоходе не справился с управлением и врезался в столб.

От полученных травм водитель погиб, а пассажир получил травмы. На месте работала бригада скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#снегоход #погиб мужчина
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