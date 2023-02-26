В Татарстане водитель самосвала получил травмы, вылетев с трассы

В Лаишевском районе Татарстана грузовик вылетел с трассы, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Авария произошла вчера вечером неподалеку от деревни Орел.

По предварительной информации, водитель самосвала с номерами московской области не справился с управлением, выехал в кювет и врезался в препятствие.

Мужчина получил травмы.