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Руc Тат
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Происшествия 26 февраля 2023 11:28

В Татарстане водитель самосвала получил травмы, вылетев с трассы

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В Лаишевском районе Татарстана грузовик вылетел с трассы, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Авария произошла вчера вечером неподалеку от деревни Орел.

По предварительной информации, водитель самосвала с номерами московской области не справился с управлением, выехал в кювет и врезался в препятствие.

Мужчина получил травмы.

#дтп с грузовиком #вылетел в кювет
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