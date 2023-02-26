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В Татарстане водитель самосвала получил травмы, вылетев с трассы
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В Лаишевском районе Татарстана грузовик вылетел с трассы, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
Авария произошла вчера вечером неподалеку от деревни Орел.
По предварительной информации, водитель самосвала с номерами московской области не справился с управлением, выехал в кювет и врезался в препятствие.
Мужчина получил травмы.
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