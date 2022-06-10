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Ру Тат
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Происшествия
10 июня 2022  09:18
Полина Шевчук

В Татарстане водитель самосвала не довез песок на фирму и продал его по дороге

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В Татарстане под суд пойдет 48-летний водитель ООО «БСЛ Инжиниринг», обвиняемы в краже. Об этом «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 1 сентября прошлого года водитель самосвала должен был перевезти почти 30 тонн речного песка на фирму. Стоимость груза составляла 21 тыс. рублей. Однако шофер не довез песок, а тайно вывез его в деревню Мазиково Апастовского района, где продал местному жителю за 7 тыс. рублей. 

Свою вину обвиняемый признал и возместил ущерб. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.
 

#кража #Прокуратура РТ
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