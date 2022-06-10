В Татарстане водитель самосвала не довез песок на фирму и продал его по дороге

В Татарстане под суд пойдет 48-летний водитель ООО «БСЛ Инжиниринг», обвиняемы в краже. Об этом «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 1 сентября прошлого года водитель самосвала должен был перевезти почти 30 тонн речного песка на фирму. Стоимость груза составляла 21 тыс. рублей. Однако шофер не довез песок, а тайно вывез его в деревню Мазиково Апастовского района, где продал местному жителю за 7 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемый признал и возместил ущерб. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

